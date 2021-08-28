В Белове дети осквернили памятник погибшим в ВОВ

Наказание за вандалов понесут их родители.

В Белове вандалы испортили монумент погибшим в Великой Отечественной войне. Как сообщили местные жители в соцсетях, на монументе написали нецензурные слова, а также нарисовали мужской половой орган.

Сотрудники полиции организовали поиски хулиганов: отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, отработали подростков из соседних домов, провели работу в общеобразовательных учреждениях, а также через СМИ и социальные сети обратились к горожанам с просьбой помочь найти вандалов. Как выяснили в СК РФ по Кемеровской области, к осквернению памятника причастны дети.

«При проведении первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий получена информация о лицах, причастных к преступлению. Ими оказались мальчики 10 и 13 лет, которые осквернили памятник воинам-беловчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, нецензурными надписями», — сообщили в ведомстве.

При этом одного из участников акта вандализма в полицию привела мама. Женщина сообщила, что её 10-летний сын совершил этот проступок и должен понести наказание. Полицейские выяснили, что школьник вместе со своим 13-летним знакомы вечером гулял на площади, где ради забавы они нанесли на мемориал памяти непристойные надписи и изображения

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ, однако оно будет прекращено из-за того, что юные вандалы не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Наказание за них понесут родители. В отношении них были составлены протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Материалы на парней будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке школьников на профилактический учёт.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.