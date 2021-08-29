Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 августа

Скончались четыре пациента.

На утро 29 августа в Кемеровской области ещё у 176 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 36, Кемерово — 34, Междуреченск — 15, Прокопьевск — 14, Мыски — 13, Белово — 12, Осинники — 6, Анжеро-Судженск — 5, Киселёвск — 5, Юрга — 5, Таштагольский МР — 5, Полысаево — 4, Беловский МР — 4, Яшкинский МО — 4, Тайга — 3, Гурьевский МО — 3, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Промышленновский МО — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Новокузнецкий МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это женщины 1948 года рождения из Новокузнецка и Топков и два мужчины 1953 года рождения из Кемерова и Юрги. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 51 521 случай коронавируса: 1 698 человек получают медицинскую помощь, 48 695 выздоровели, 1 128 скончались.