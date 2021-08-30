Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 августа

Скончались шесть пациентов.

На утро 30 августа в Кемеровской области ещё у 174 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 29, Белово — 15, Междуреченск — 13, Прокопьевск — 13, Юрга — 12, Мыски — 10, Осинники — 8, Анжеро-Судженск — 7, Новокузнецкий район — 5, Таштагольский район — 4, Юргинский округ — 4, Калтан — 3, Гурьевский округ — 3, Кемеровский округ — 3, Берёзовский — 2, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Тайга — 2, Промышленновский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Крапивинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчины 1946 года рождения, 1955 года рождения и женщина 1962 года рождения из Кемерова, женщина 1953 года рождения из Белова, мужчина 1929 года рождения из Ленинска-Кузнецкого и мужчина 1985 года рождения из Прокопьевского муниципального округа. Болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 51 695 случаев коронавируса: 1 683 человека получают медицинскую помощь, 48 878 выздоровели, 1 134 скончались.