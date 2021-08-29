Блог с тобой ›› Новости ›› Жительница Кемерова стала жертвой своего гостя

Жительница Кемерова стала жертвой своего гостя

29 августа 2021 в 16:45

Горожанка опрометчиво привела домой малознакомого мужчину.

В Кемерове в полицию обратилась 39-летняя горожанка, у которой украли мобильный телефон стоимостью около 5 000 рублей. Как выяснилось, женщину ограбил её приятель, которого она привела домой.

«Оказалось, что кемеровчанка пригласила малознакомого мужчину в гости. Когда она отвлеклась, он взял её смартфон, чтобы позвонить, и в этот момент ей пришло сообщение от другого молодого человека с предложением встретиться. В порыве ревности злоумышленник похитил мобильный телефон и поспешил с ним к двери. Потерпевшая заметила его, но не успела остановить и сообщила о произошедшем полицейским», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабёж 30-летний местный житель.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Горожанину грозит до четырёх лет лишения свободы.


Читайте также

Content 3e0d62d0 07c7 11ec 8869 33c735390fa5
В Белове дети осквернили памятник погибшим в ВОВ
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 августа
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 30 августа
Content 3c69f2c3e4ab80ffcd50803575a79bda
В Кемерове у светофоров отключат табло обратного отсчёта

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?