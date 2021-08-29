Жительница Кемерова стала жертвой своего гостя

Горожанка опрометчиво привела домой малознакомого мужчину.

В Кемерове в полицию обратилась 39-летняя горожанка, у которой украли мобильный телефон стоимостью около 5 000 рублей. Как выяснилось, женщину ограбил её приятель, которого она привела домой.

«Оказалось, что кемеровчанка пригласила малознакомого мужчину в гости. Когда она отвлеклась, он взял её смартфон, чтобы позвонить, и в этот момент ей пришло сообщение от другого молодого человека с предложением встретиться. В порыве ревности злоумышленник похитил мобильный телефон и поспешил с ним к двери. Потерпевшая заметила его, но не успела остановить и сообщила о произошедшем полицейским», - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабёж 30-летний местный житель.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Горожанину грозит до четырёх лет лишения свободы.