В Кемерове у светофоров отключат табло обратного отсчёта

Причина такого решения — внедрение интеллектуальной транспортной системы.

В Кемерове специалисты отключат у светофоров табло обратного отсчёта. Об этом рассказали в пресс-службе МБУ «Центр организации дорожного движения».

Речь идёт об объектах, которые находятся на участке дороги на улице Тухачевского, от проспекта Ленина до улицы Терешковой; улице Терешковой, от Октябрьского проспекта до улицы 62 Проезд; Молодёжном, Кузнецком проспекте и проспекте Ленина.

Причина такого решения — внедрение интеллектуальной транспортной системы в городе, в том числе адаптивного управления светофорами. В учреждении уточнили, что интеллектуальная транспортная система позволит оптимизировать движение транспортных потоков и снизить длительность заторов.

«Адаптивное управление светофорными объектами предполагает регулярную автоматическую корректировку длительности фаз светофоров, в связи с чем возможно наблюдение некорректной работы табло обратного отсчёта времени. При таких обстоятельствах участники дорожного движения могут быть введены в заблуждение, что повышает вероятность возникновения ДТП», — пояснили ЦОДД.