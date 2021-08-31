Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 31 августа

Скончались четыре пациента.

На утро 31 августа в Кемеровской области ещё у 175 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 35, Кемерово — 28, Междуреченск — 21, Белово — 13, Ленинск-Кузнецкий — 8, Прокопьевск — 8, Осинники — 7, Киселёвск — 6, Мыски — 6, Новокузнецкий район — 6, Тайга — 5, Таштагольский район — 5, Яшкинский округ — 5, Анжеро-Судженск — 4, Калтан — 4, Краснобродский — 2, Полысаево — 2, Юрга — 2, Гурьевский округ — 2, Юргинский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это женщина 1964 года рождения и мужчина 1958 года рождения из Кемерова, женщина 1948 года рождения из Берёзовского и мужчина 1951 года рождения из Прокопьевского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 51 870 случаев коронавируса: 1 668 человек получают медицинскую помощь, 49 064 выздоровели, 1 138 скончались.