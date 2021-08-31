В Новокузнецке женщина угрожала прохожим пистолетом

На глазах у детей.

В понедельник, 30 августа, жители одного из дворов по улице Климасенко в Новокузнецке сообщили о женщине с пистолетом, которая она угрожала оружием прохожим на глазах у играющих детей.

Видео с места происшествия опубликовал в соцсетях очевидец. На одной из записей две женщины дерутся — одна пытается вырвать из рук другой пистолет.

«Новокузнецк, Заводской район, девушка вышла с пистолетом, направляя на людей, предъявляя за какие-то игрушки. Во дворе была куча детей», — написал автор ролика.

В ГУ МВД России по Кемеровской области сообщили, что сигнал в полицию поступил около 19:30.

«По указанному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. На месте происшествия полицейские обнаружили двух женщин с признаками алкогольного опьянения. У одной из них стражи порядка изъяли пневматический пистолет. Сотрудники полиции выяснили, что во дворе дома между горожанками возник конфликт на бытовой почве. В результате инцидента никто не пострадал», - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.