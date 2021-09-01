Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 1 сентября

Скончались пять пациентов.

На утро 1 сентября в Кемеровской области ещё у 174 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 34, Кемерово — 29, Белово — 15, Междуреченск — 12, Прокопьевск — 12, Анжеро-Судженск — 11, Таштагольский район — 9, Мыски — 6, Осинники — 6, Калтан — 4, Киселёвск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Ижморский округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Тайга — 3, Юрга — 3, Беловский район — 2, Гурьевский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яйский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский район — 1, Прокопьевский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщины 1938 года рождения и 1950 года рождения из Кемерова, мужчина 1971 года рождения и женщина 1947 года рождения из Осинников, а также женщина 1951 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 52 044 случая коронавируса: 1 652 человека получают медицинскую помощь, 49 249 выздоровели, 1 143 скончались.