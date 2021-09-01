В центре Кемерова рухнул потолок в детской комнате

Следственный комитет начал проверку.

В одной из квартир дома №16 по улице Дзержинского в Кемерове в ночь со вторника на среду там рухнул потолок в детской комнате. В результате оказался порван натяжной потолок.

Жильцы сообщили, что фасадные и кровельные ремонты в доме давно не проводились. Ситуацию прокомментировали в следственном комитете СК России по Кемеровской области.

«Сообщается, что дом 1955 года постройки, периодически протекала крыша, управляющая компания ремонт не производила», — рассказали в ведомстве.

По данным администрации города Кемерово, обрушение потолка произошло на площади в 2,5-3 кв. м.

«Вероятнее всего, разрушение произошло как следствие старения материала, динамического воздействия и нарушения технологии оштукатуривания поверхностей (штукатурный слой имеет толщину до 5 см). Установлено, что угроза обрушения штукатурного слоя также присутствует в других помещениях квартиры. При осмотре выявлено множество нитевидных трещин. Собственнику рекомендовано отбить штукатурный слой потолка в целях предотвращения дальнейших разрушений», — сообщили в мэрии.

Специалисты также осмотрели чердак и другие помещения жилого дома, прочие угрозы обнаружены не были.

«При осмотре чердачного помещения следов замачивания, загнивания конструктивных элементов не выявлено. Кровля, чердачное помещение, в удовлетворительном состоянии, технически обслужены. Прогибов межэтажных перекрытий, смещения конструктивных элементов от номинальных положений, а также других повреждений строительных конструкций, создающих угрозу их обрушения в квартире, при визуальном осмотре не выявлено», — отметили в администрации города.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: t.me/incident_kuzbass