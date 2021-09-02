Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 сентября

Скончались четыре пациента.

На утро 2 сентября в Кемеровской области ещё у 172 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 34, Новокузнецк — 34, Междуреченск — 14, Прокопьевск — 14, Новокузнецкий район — 12, Анжеро-Судженск — 11, Белово — 10, Юрга — 10, Мыски — 6, Осинники — 6, Калтан — 4, Киселёвск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Прокопьевский округ — 3, Тайга — 2, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это женщина 1939 года рождения из Таштагола, мужчина 1955 года рождения из Новокузнецка, женщина 1939 года рождения из Калтана и женщина 1950 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 52 216 случаев коронавируса: 1 639 человек получают медицинскую помощь, 49 430 выздоровели, 1 147 скончались.