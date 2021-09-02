В пгт Яшкино в запертой квартире найдены тела убитой матери и двоих детей

Трупы пролежали там почти месяц.

1 сентября в пгт Яшкино в одной из квартир найдены тела 28-летней женщины, девятилетнего мальчика и семилетней девочки со следами ножевых ранений.

Как сообщает телеграм-канал ОПЕР слил «Погибших обнаружили благодаря соседям: они начали жаловаться на неприятный запах, исходящий из одной квартиры. После вскрытия квартиры в ней были обнаружены три тела. Предварительно установлено, что смерть матери и детей наступила не менее двух недель назад. Погибший мальчик учился в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья, девочка — в обычной школе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в убийстве был задержан 27-летний сожитель женщины.

«В ходе осмотра квартиры с применением различной криминалистической техники обнаружены следы, благодаря которым в течение нескольких часов лицо, причастное к совершению преступления было установлено, мужчина задержан. Им оказался 27-летний знакомый потерпевшей. В настоящее время ему предъявлено обвинение, с ним работает следователь, выясняется мотив преступления. Следствие ходатайствует перед судом об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — уточнили в СК.

Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», на допросе задержанный мужчина рассказал, что 6 августа во время ссоры убил женщину. Испугавшись, что дети расскажут о произошедшем, он расправился и с ними.

Расследование уголовного дела продолжается.