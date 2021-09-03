Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 сентября

Скончались пять пациентов.

На утро 3 сентября в Кемеровской области ещё у 172 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 36, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 15, Прокопьевск — 15, Белово — 11, Анжеро-Судженск — 10, Юрга — 8, Осинники — 6, Калтан — 5, Мыски — 5, Киселёвск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Таштагольский район — 4, Новокузнецкий район — 3, Промышленновский округ — 2, Гурьевский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Крапивинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1939 года рождения из Таштагола, мужчина 1955 года рождения из Новокузнецка, женщина 1939 года рождения из Калтана и женщина 1950 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 52 386 случаев коронавируса: 1 622 человека получают медицинскую помощь, 49 612 выздоровели, 1 152 скончались.