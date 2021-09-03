В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях кузбасские школы отправят на карантин

В регионе продолжается вакцинация.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, в каких случаях школы региона будут отправлять на карантин.

«В период эпидемического подъёма возможно закрытие образовательных организаций при отсутствии детей по причине гриппа и ОРВИ в количестве более 20%. Закрыты могут быть как в целом образовательные организации, так и частично классы», — сообщила врио начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Кузбасса Ольга Попова.

Также в ведомстве напомнили, что в Кемеровской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. В соответствии с новым постановлением, привить необходимо не менее 60% от общей численности населения и 75% из групп риска.