Блог с тобой ›› Новости ›› В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях ...

В Роспотребнадзоре рассказали, в каких случаях кузбасские школы отправят на карантин

03 сентября 2021 в 16:23

В регионе продолжается вакцинация.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, в каких случаях школы региона будут отправлять на карантин.

«В период эпидемического подъёма возможно закрытие образовательных организаций при отсутствии детей по причине гриппа и ОРВИ в количестве более 20%. Закрыты могут быть как в целом образовательные организации, так и частично классы», — сообщила врио начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора Кузбасса Ольга Попова.

Также в ведомстве напомнили, что в Кемеровской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. В соответствии с новым постановлением, привить необходимо не менее 60% от общей численности населения и 75% из групп риска.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 2 сентября
Content knife blood 483601
В пгт Яшкино в запертой квартире найдены тела убитой матери и двоих детей
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 3 сентября
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 сентября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?