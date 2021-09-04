Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 4 сентября

Скончались шесть пациентов.

На утро 4 сентября в Кемеровской области ещё у 171 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 29, Прокопьевск — 15, Белово — 13, Междуреченск — 12, Анжеро-Судженск — 10, Осинники– 8, Юрга — 8, Калтан — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Мыски — 5, Киселёвск — 4, Тайга — 4, Новокузнецкий МР — 4, Юргинский МО — 4, Кемеровский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Беловский МР — 2, Гурьевский МО — 2, Мариинский МР — 2, Таштагольский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчина 1966 года рождения из Киселёвска, женщина 1948 года рождения из Кемеровского муниципального округа, женщины 1967 и 1938 годов рождения из Новокузнецка, а также две женщины 1938 года рождения и 1937 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 52 557 случаев коронавируса: 1 603 человека получают медицинскую помощь, 49 796 выздоровели, 1 158 скончались.