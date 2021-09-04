В Кемерове построят новую инфекционную больницу за 5 миллиардов

Учреждение расположится в Ленинском районе.

В Ленинском районе города Кемерово будет построена новая инфекционная больница.

Ожидается, что на возведение нового объекта будет выделено 5 369 400 000 рублей из средств областного и федерального бюджета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минстрой региона.

«В настоящее время ведётся разработка техзадания для аукционной документации. Планируется поэтапное строительство, нормативный срок возможно определить по готовности проекта. Финансирование планируется из средств федерального и областного бюджетов», — приводит агентство комментарий министерства.

Медучреждение будет рассчитано на 320 коек. Площадь главного корпуса больницы составит 27 160 кв. м. В случае необходимости количество коек можно будет увеличить с 320 до 338. Наряду с основным корпусом планируется строительство двухэтажного корпуса лаборатории, станции для дезинфекции санитарных автомобилей, кислородной станции и прочих технических сооружений.

Работы будут вестись до 2025 года.