Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 5 сентября

Скончались четыре женщины.

На утро 5 сентября в Кемеровской области ещё у 172 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 28, Прокопьевск — 15, Белово — 14, Междуреченск — 14, Осинники — 12, Анжеро-Судженск — 11, Юрга — 8, Новокузнецкий МР — 6, Мыски — 5, Таштагольский МР — 4, Тайга — 3, Гурьевский МО — 3, Юргинский МО — 3, Калтан — 2, Киселевск — 2, Краснобродский — 2, Ижморский МО — 2, Яйский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Кемеровский МО — 1, Прокопьевском МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это женщина 1961 года рождения из Киселёвска, женщина 1971 года рождения из Прокопьевска, женщина 1960 года рождения из Новокузнецка и женщина 1941 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 52 729 случаев коронавируса: 1 593 человека получают медицинскую помощь, 49 974 выздоровели, 1 162 скончались.