СМИ: кемеровский актер свел счёты с жизнью

Ранее его объявили пропавшим без вести.

В Кемерове нашли погибшим 25-летнего Максима Герцева, который пропал 3 сентября. Об этом сообщает Газета Кемерова.

25-летний мужчина пропал без вести 3 сентября. Сообщалось, что он уехал на автомобиле утром и больше не выходил на связь. Родственники забили тревогу, и утром 4 сентября начались его поиски. В субботу вечером волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс» сообщили, что актёра нашли погибшим.

Тело мужчины было обнаружено в районе дач в Заводском районе Кемерова. По предварительным данным, молодой человек свёл счёты с жизнью.

«Предварительно установлено, что причиной смерти стало самоубийство», - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.