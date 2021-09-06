Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 сентября

Скончались пять человек.

На утро 6 сентября в Кемеровской области ещё у 169 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 37, Новокузнецк – 37, Прокопьевск – 18, Междуреченск – 16, Анжеро-Судженск – 11, Белово – 10, Осинники – 8, Мыски – 7, Юрга – 6, Новокузнецкий район – 5, Киселёвск – 5, Таштагольский район – 3, Калтан – 2, Прокопьевский муниципальный округ – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Гурьевский муниципальный округ – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это мужчины 1932, 1949, 1950 1961 годов рождения. Они проживали в Кемерове, Осинниках, Белове и Гурьевске. Кроме того, умерла женщина 1951 года рождения, она была жительницей Салаира.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 52 898 случаев коронавируса: 1 577 человек получают медицинскую помощь, 50 154 выздоровели, 1 167 скончались.