Жителя Мариинского районе будут судить за истязание ребёнка

31-летний мужчина избивал пасынка.

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 31-летнего жителя Мариинского района.

Как выяснили правоохранители, с ноября 2020-го по апрель 2021 года мужчина избивал 9-летнего пасынка из-за любой провинности. О случившемся стало известно благодаря соседке. Женщина заметила мальчика на улице и спросила у него, почему тот не на уроках. Последний рассказал, что опоздал в школу, а домой боится возвращаться из-за отчима, который будет его бить. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы.

Как рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в итоге ребёнка изъяли из семьи. Сейчас он находится в социальном учреждении.

Отчим в ближайшее время предстанет перед судом. Уточняется, что со следствием обвиняемый не сотрудничал.