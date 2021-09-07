Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 7 сентября в Кемеровской области ещё у 168 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Белово — 13, Анжеро-Судженск — 10, Прокопьевск — 10, Юрга — 9, Осинники — 8, Новокузнецкий район — 7, Ижморский округ — 5, Междуреченск — 5, Таштагольский район — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Полысаево — 3, Юргинский округ — 3, Калтан — 2, Мыски — 2, Гурьевский округ — 2, Мариинский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Прокопьевский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это четверо мужчин 1935, 1947, 1954 и 1975 годов рождения. Они проживали в Калтане, Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Кроме того, умерли две женщины 1947 и 1957 годов рождения - жительницы Белова и Кемерова. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 53 066 случаев коронавируса: 1 566 человек получают медицинскую помощь, 50 337 выздоровели, 1 173 скончались.