В Киселёвске нашли убитыми ранее пропавших девочек

Задержан подозреваемый.

В Киселёвске нашли мертвыми двух 10-летних школьниц . Ранее девочек объявили пропавшими без вести. 6 сентября дети не вернулись домой из школы. Из-за этого возбудили уголовное дело, для поиска детей был поднят весь личный состав полиции города. А 7 сентября их тела обнаружили в заброшенном доме города.

Тогда же стало известно, что подозреваемого в преступлении задержали. По информации СМИ, он изнасиловал и убил девочек.

Известно, что ранее мужчина провёл в колонии Белова 10 лет. Так, в июле 2009 года Рудничный районный суд Прокопьевска признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Ему назначили отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, а в апреле 2019 года мужчину освободили. В отношении него назначили административный надзор сроком на 8 лет. Впоследствии его два раза привлекли к административной ответственности за неисполнение требований освобождения.

Подозреваемый в преступлении сознался, что он изнасиловал школьниц и задушил. Также мужчина указал место убийства. Следком опубликовал видео со злоумышленником. На кадрах видно, что следователи работали в частном доме: осматривали его и собирали улики. Кроме того на запись попал момент, как следователи сопровождали задержанного в административном здании.

Фото, видео: Следственный комитет России