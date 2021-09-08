Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 8 сентября в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 33, Кемерово — 30, Междуреченск — 14, Белово — 13, Анжеро-Судженск — 11, Прокопьевск — 10, Юрга — 8, Осинники — 7, Мыски — 5, Промышленновский округ — 5, Калтан — 3, Краснобродский — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Тайга — 3, Беловский округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Берёзовский — 2, Киселёвск — 2, Гурьевский округ — 2, Ижморский округ — 2, Кемеровский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Яйский округ — 2, Полысаево — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это скончались четверо мужчин 1937, 1940, 1950 и 1975 годов рождения. Они проживали в Яшкинском округе, Кемерове, Белове и Киселёвске. Также умерли две женщины 1927 и 1950 годов рождения, которые являлись жительницами Белова и Кемерова. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 53 236 случаев коронавируса: 1 541 человек получает медицинскую помощь, 50 516 выздоровели, 1 179 скончались.