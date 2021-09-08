Власти рассказали о старте отопительного сезона в Кузбассе

Не исключено, что он начнется раньше обычного.

До начала отопительного сезона в Кузбассе осталась одна неделя. Об этом Сергей Цивилёв рассказал в своём Instagram.

Губернатор не исключил, что отметил, что сейчас Кемеровская область находится в состоянии очередной волны по COVID-19. Несмотря на то, что уровень заболеваемости идёт на спад, традиционно осенью ожидается рост заболеваемости инфекциями.

«Заболеваемость может наложиться на коронавирус, и они усилят друг друга. Поэтому в этом году надо своевременно с учётом рекомендаций наших специалистов, может, даже где-то заранее, подать тепло в детсады, школы, больницы и обязательно дома, чтобы мы холодными квартирами не спровоцировали усиление заболеваемости», — сказал Сергей Цивилёв.