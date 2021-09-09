Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 сентября

Скончались четыре человека.

На утро 9 сентября в Кемеровской области ещё у 167 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 30, Новокузнецк — 25, Белово — 20, Междуреченск — 12, Анжеро-Судженск — 11, Прокопьевск — 10, Осинники — 9, Юрга — 6, Прокопьевский округ — 6, Промышленновский округ — 6, Калтан — 5, Новокузнецкий район — 5, Мыски — 4, Юргинский округ — 4, Беловский округ — 3, Гурьевский округ — 3, Ижморский округ — 2, Таштагольский район — 2, Киселёвск — 1, Краснобродский — 1, Кемеровский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре человека. Это один мужчина 1954 года рождения из Беловского округа и три женщины 1932, 1939 и 1943 годов рождения. Они проживали в Кемерове, Кемеровском округе и Анжеро-Судженске.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 53 403 слечая коронавируса: 1 519 человек получают медицинскую помощь, 50 701 выздоровел, 1 183 скончались.