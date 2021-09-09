СК раскрыл подробности убийства девочек в Киселёвске

Подозреваемому предъявили обвинение, он арестован.

Следователи предъявили ранее судимому 41-летнему жителю города Мыски обвинение по делу об убийстве двух девочек в Киселёвске.

Как выяснили правоохранители, 6 сентября девочки, возвращаясь домой из школы, заметили на остановке общественного транспорта обвиняемого с семечками в руках. Они попросили их у него, чтобы покормить голубя.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и предложил школьницам купить для них в магазине сладости, а для птицы — еду, девочки пошли с ним. Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы дети никому не рассказали о случившемся, мужчина задушил их, после чего забросал тела матрасами и ушёл на работу», — сообщили в ведомстве.

За помощью в правоохранительные органы обратились родители одной из девочек, они беспокоились, что дочь не вернулась из школы.

По подозрению в совершении преступления был задержан Виктор Пестерников. Кузбассовец дал признательные показания о том, где сокрыты тела детей.

9 сентября Центральный районный суд города Кемерово избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 7 ноября 2021 года. Отмечается, что он сотрудничает со следствием, признаёт свою вину. В ближайшее время ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Фото: пресс-служба СК РФ.