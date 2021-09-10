Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 10 сентября в Кемеровской области ещё у 166 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 32, Новокузнецк — 25, Белово — 17, Междуреченск — 13, Анжеро-Судженск — 12, Прокопьевск — 12, Новокузнецкий район — 7, Калтан — 6, Юрга — 6, Промышленновский округ — 6, Таштагольский район — 5, Гурьевский округ — 4, Киселёвск — 3, Осинники — 3, Ижморский округ — 3, Краснобродский — 2, Мыски — 2, Беловский округ — 2, Яйский округ — 2, Тайга — 1, Кемеровский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. У женщины 1982 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове. У мужчины 1972 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Прокопьевске. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Прокопьевском муниципальном округе. У мужчины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове. У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Белове. У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 53 569 случаев коронавируса: 1 469 человек получают медицинскую помощь, 50 884 выздоровели, 1 189 скончались.