Опубликована подомовая схема запуска отопления в Кемерове

Запуск тепла в столице Кузбасса стартует 13 сентября.

Мэрия Кемерова опубликовала подробный график запуска отопления. 10 сентября постановление о старте с 13 сентября отопительного сезона подписал глава города Илья Середюк. Подача тепла будет поэтапной и продлится несколько дней.

Так, с 13 сентября отопление начнут получать жители и организации следующих территорий:

микрорайоны Южный и ФПК;

РТС и Предзаводской;

жилые районы Кедровка, Промышлённовский и Ягуновский, Пионер;

«Верхний бульвар» в Ленинском районе

доискитимская часть Центрального района, а также дома по проспекту Притомскому, улицам 1-я Заречная и 2-я Заречная; улице Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52 и улице Гвардейской, 60 А.

Рудничный и Кировский районы.

«С 14 сентября начнётся запуск систем отопления в заискитимской части города — Центральном и Ленинском районах», — сообщили в администрации города.