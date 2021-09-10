Блог с тобой ›› Новости ›› Опубликована подомовая схема запуска отопления ...

Опубликована подомовая схема запуска отопления в Кемерове

10 сентября 2021 в 17:23

Запуск тепла в столице Кузбасса стартует 13 сентября.

Мэрия Кемерова опубликовала подробный график запуска отопления. 10 сентября постановление о старте с 13 сентября отопительного сезона подписал глава города Илья Середюк. Подача тепла будет поэтапной и продлится несколько дней.

Так, с 13 сентября отопление начнут получать жители и организации следующих территорий:

  • микрорайоны Южный и ФПК;
  • РТС и Предзаводской;
  • жилые районы Кедровка, Промышлённовский и Ягуновский, Пионер;
  • «Верхний бульвар» в Ленинском районе
  • доискитимская часть Центрального района, а также дома по проспекту Притомскому, улицам 1-я Заречная и 2-я Заречная; улице Гагарина, 47, 49, 51, 51А, 52 и улице Гвардейской, 60 А.
  • Рудничный и Кировский районы.

«С 14 сентября начнётся запуск систем отопления в заискитимской части города — Центральном и Ленинском районах», — сообщили в администрации города.


Читайте также

Content shutterstock 18364423 630x420
Власти рассказали о старте отопительного сезона в Кузбассе
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 сентября
Content bbf099e0 1138 11ec 94aa 6999c7e465dd
СК раскрыл подробности убийства девочек в Киселёвске
Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 сентября

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?