Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 11 сентября в Кемеровской области ещё у 167 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Прокопьевск — 12, Юрга — 11, Анжеро-Судженск — 10, Белово — 9, Междуреченск — 7, Киселёвск — 6, Осинники — 6, Мыски — 5, Новокузнецкий МР — 5, Беловский МО — 3, Гурьевский МО — 3, Промышленновский МО — 3, Юргинский МО — 3, Тайга — 2, Кемеровский МО — 2, Таштагольский МР — 2, Яйский МО — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Ижморский МО — 1, Прокопьевский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчина 1950 года рождения и женщина 1938 года рождения из Кемерова, мужчина 1954 года рождения и женщина 1972 года из Прокопьевска, мужчина 1937 года рождения из Междуреченска и мужчина 1948 года рождения из Анжеро-Судженска. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 53 736 случаев коронавируса: 1 480 человек получают медицинскую помощь, 51 062 выздоровели, 1 195 скончались.