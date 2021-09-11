В Кузбассе медведь насмерть загрыз грибника

Хищник мог напасть из-за ранения.

Рядом с посёлком Пихтовка Мариинского района медведь насмерть загрыз мужчину. По предварительным данным, погиб 50-летний местный житель, который 8 сентября ушёл в лес за грибами. Кузбассовец долго не возвращался домой, и его супруга обратилась в оперативные службы. В результате тело мужчины обнаружили в лесу на следующий день.

«В ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции и МЧС в лесном массиве было обнаружено тело грибника с травмами, причинёнными диким зверем, предположительно медведем. Необходимо отметить, что во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции неоднократно применялось табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

Как пояснили в пресс-службе департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, медведь мог загрызть жителя Мариинского района из-за ранения.

«По данному факту на место был направлен государственный инспектор департамента по Мариинскому муниципальному округу. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, причиной агрессивного поведения животного могло стать ранение медведя», — пояснили в ведомстве.