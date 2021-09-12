Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 сентября

Скончались четыре человека.

На утро 12 сентября в Кемеровской области ещё у 171 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 34, Новокузнецк – 32, Прокопьевск – 15, Белово – 13, Анжеро-Судженск – 12, Новокузнецкий МР – 12, Осинники – 10, Юрга – 8, Междуреченск – 7, Калтан – 6, Юргинский МО – 5, Киселевск – 3, Тайга – 2, Гурьевский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Промышленновский МО – 2, Таштагольский МР – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Кемеровский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это женщина 1968 года рождения из Юрги, женщина 1958 года рождения из Новокузнецкого района, мужчина 1958 года рождения из Кемерова и женщина 1956 года рождения из Киселёвска. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Инфекция протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 53 907 случаев коронавируса: 1 469 человек получают медицинскую помощь, 51 239 выздоровели, 1 199 скончались.