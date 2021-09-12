Кузбассовцы сообщили о мужчине, который пристает к девочкам на улице

В полиции прокомментировали информацию.

В соцсетях появились сообщения о мужчине, который пристает к маленьким детям в Ленинске-Кузнецком. По словам местных жителей, «непонятный человек утром стоит на мосту и предлагает маленьким девочкам проводить до школы».

В ГУ МВД прокомментировали информацию.

«Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учёте в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья. Какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял», — рассказали в полиции.

Юноша отправлен в профильный диспансер.