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Кузбассовцы сообщили о мужчине, который пристает к девочкам на улице

12 сентября 2021 в 17:48

В полиции прокомментировали информацию.

В соцсетях появились сообщения о мужчине, который пристает к маленьким детям в Ленинске-Кузнецком. По словам местных жителей, «непонятный человек утром стоит на мосту и предлагает маленьким девочкам проводить до школы».

В ГУ МВД прокомментировали информацию.

«Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учёте в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья. Какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял», — рассказали в полиции.

Юноша отправлен в профильный диспансер.

 


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