Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 сентября

Скончались пять человек.

На утро 13 сентября в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 29, Прокопьевск — 17, Белово — 17, Юрга — 13, Анжеро-Судженск — 10, Осинники — 8, Новокузнецкий район — 6, Калтан — 5, Таштагольский район — 5, Яшкинский округ — 5, Крапивинский округ — 4, Юргинский округ — 4, Гурьевский округ — 3, Междуреченск — 2, Мыски — 2, Беловский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Яйский округ — 2, Киселёвск — 1, Тайга — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это две женщины 1979, 1958 годов рождения и две женщины 1961 года рождения. Они проживали в Белове, Новокузнецке, Прокопьевске и Юргинском муниципальном округе соответственно. Кроме того, умер мужчина 1954 года рождения — житель Киселёвска. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 54 077 случаев коронавируса: 1 459 человек получают медицинскую помощь, 51 414 выздоровели, 1 204 скончались.