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В Кузбассе школьники смогут отсутствовать на уроках без справки до пяти дней

13 сентября 2021 в 17:13

Чтобы избежать лишних походов в поликлинику.

Власти Кузбасса рекомендовали школам запрашивать справку о состоянии здоровья учеников не раньше, чем через пять дней после отсутствия ребёнка на занятиях. Как сообщает Газета Кемерова, такую позицию в ходе аппаратного совещания в понедельник, 13 сентября, озвучил губернатор Сергей Цивилёв.

«Чтобы не заставляли бегать в поликлинику, если ребёнок день-два не сходил в школу. До пяти дней чтобы никто справок от него не требовал. Нам лишние походы в поликлинику совершенно не нужны», — цитирует издание губернатора.

Министерству образования Кузбасса поручено донести данную информацию до всех руководителей школ.

Отмечается также, что в последние несколько недель в Кузбассе зафиксирован рост количества детей с коронавирусом.


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