Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 сентября

Скончались пять человек.

На утро 14 сентября в Кемеровской области ещё у 169 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 28, Кемерово — 25, Белово — 20, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 14, Калтан — 10, Юрга — 8, Анжеро-Судженск — 7, Осинники — 7, Мыски — 6, Гурьевский округ — 4, Краснобродский — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Тайга — 3, Ижморский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Яйский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Полысаево — 1, Беловский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Таштагольский район — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это скончались женщина 1930 года рождения из Кемерова, женщина 1972 года рождения из Мысков, мужчина 1951 рождения из Белова, женщина 1959 года рождения из Киселёвска и женщина 1960 года рождения из Юрги. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, заболевания почек, патологии центральной нервной системы, сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 54 246 случаев коронавируса: 1 449 человек получают медицинскую помощь, 51 588 выздоровели, 1 209 скончались.