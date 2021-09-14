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Власти Кемерова объяснили закрытие сразу нескольких ТЦ в городе

14 сентября 2021 в 18:38

В столице Кузбасса приостановили работу сразу трех крупных торговых центров.

В администрации Кемерова объяснили, с чем связаны закрытия торговых центров в городе.

Горожане пожаловались, что ТРК «Гринвич» закрывают уже второй раз, также теперь закрыт ТЦ «Спутник». Кроме того, по-прежнему закрыта «Лапландия». По словам кемеровчан, из-за этого люди массово теряют работу.

«Закрыть легче, чем работу людям предоставить!» — говорится в одном из обращений в соцсетях.

Как отметили в мэрии города, это вынужденная мера.

«Торговые центры в городе закрыты в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности. В настоящее время собственники здания проводят мероприятия по устранению выявленных нарушений, после чего работа торговых центров будет возобновлена», — ответили в администрации города.


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