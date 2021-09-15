Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 15 сентября в Кемеровской области ещё у 167 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 29, Кемерово — 24, Белово — 22, Междуреченск — 19, Прокопьевск — 12, Калтан — 10, Юрга — 9, Анжеро-Судженск — 8, Гурьевский округ — 4, Краснобродский — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Тайга — 3, Новокузнецкий район — 3, Киселёвск — 2, Беловский округ — 2, Ижморский округ — 2, Таштагольский район — 2, Яйский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Мыски — 1, Осинники — 1, Полысаево — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчина 1928 года рождения и женщина 1960 года рождения из Кемерова, мужчина 1955 года рождения из города Топки, женщина 1960 года рождения из Юргинского муниципального округа, женщина 1951 года рождения из Мысков и мужчина 1974 года рождения из Кемеровского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 54 413 случаев коронавируса: 1 432 человека получают медицинскую помощь, 51 766 выздоровели, 1 215 скончались.