Глава Кемерова рассказал, что ему не удалось сделать за первый срок

И ответил на вопрос, пойдет ли на третий.

15 сентября Илья Середюк вступил в должность главы Кемерова во второй раз. В городской администрации мэру вручили удостоверение, также он принёс присягу и пообещал соблюдать Конституцию РФ, Уставы области и города.

После мэр столицы Кузбасса ответил на вопрос о том, что ему не удалось сделать за предыдущий срок. По словам мэра, не удалось кардинально решить вопросы, связанные с экологией. Потому ближайшая работа будет сконцентрирована на решении данных вопросов, чтобы менять ситуацию к лучшему

Также остались нерешенными вопросы благоустройства.

«Благоустройство и создание комфортной среды требуется в каждом районе города, несмотря на то что мы много сделали. Поэтому не получилось привести в порядок все дворы, которые хотели бы видеть кемеровчане благоустроенными. Не удалось привести в порядок все набережные. И очень много можно перечислять те вопросы, которые ставят перед нами люди и говорят о том, что этим тоже нужно позаниматься», — сообщил Илья Середюк.

Также он ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он идти на третий срок.

«Впереди пять лет. Казалось бы, это много и в то же время это и немного. Но за пятилетний срок необходимо реализовать то, что увидят от тебя кемеровчане. И собираться ещё на какой-то срок, что-то ещё — очень рано об этом говорить, время покажет», — ответил мэр.