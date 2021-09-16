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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 сентября

16 сентября 2021 в 11:58

Скончались четыре человека.

На утро 16 сентября в Кемеровской области ещё у 170 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 35, Новокузнецк — 33, Междуреченск — 17, Белово — 10, Мыски — 10, Анжеро-Судженск — 9, Калтан — 9, Киселёвск — 9, Осинники — 9, Ленинск-Кузнецкий — 5, Прокопьевск — 4, Новокузнецкий район — 4, Юрга — 3, Беловский округ — 3, Гурьевский округ — 2, Юргинский округ — 2, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1, Тяжинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это женщина 1936 года рождения из Кемерова, женщина 1950 года рождения из Междуреченска, мужчина 1961 года рождения из Киселёвска и мужчина 1940 года рождения из Ленинска-Кузнецкого. У пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 54 583 случая коронавируса: 1 427 человек получают медицинскую помощь, 51 937 выздоровели, 1 219 скончались.


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