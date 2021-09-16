Власти Кузбасса рассказали о строительстве крупного ЖК в Кемерове

Ход работ проверил губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса в ходе рабочей поездки оценил ход строительства дорог и социальных объектов в Кемерове. В том числе он осмотрел и строящийся жилой комплекс «Кузнецкий» в Заводском районе.

Напомним, новый комплекс будет состоять из 15 домов, площадь квартир в которых составит 170 000 квадратных метров. В них смогут заселиться 3 695 семей, из которых 40% приобретут жильё с помощью льготных программ. В рамках первой очереди строительства в ЖК построят пять 16-этажных жилых домов с общей внутридомовой территорией.

«В ЖК предусмотрены современные автомобильные дороги, одна из которых станет продолжением улицы Пролетарской. Во дворе благоустроят зоны отдыха, спортивную площадку, площадку для мини-футбола, детские площадки с игровыми комплексами для разных возрастных групп с безопасным резиновым покрытием», - сообщили в администрации.

Также там строится детский сад на 130 мест. Он начнет работу уже к концу года. Кроме того, в ЖК «Кузнецкий» должны появиться ещё один детский сад на 380 мест, школа на 1050 мест и торгово-развлекательный комплекс.

Фото: АПК