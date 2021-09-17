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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 сентября

17 сентября 2021 в 11:31

Скончались пять человек.

На утро 17 сентября в Кемеровской области ещё у 164 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 33, Новокузнецк — 30, Междуреченск — 15, Белово — 15, Прокопьевск — 14, Анжеро-Судженск — 9, Осинники — 7, Мыски — 6, Юрга — 5, Кемеровский округ — 5, Новокузнецкий район — 5, Калтан — 4, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий — 2, Краснобродский — 2, Гурьевский округ — 2, Юргинский округ — 2, Беловский округ — 1, Ижморский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1951 года рождения из Кемерова, мужчина 1960 года рождения из Новокузнецка, женщина 1973 года рождения из Анжеро-Судженска, мужчина 1930 года рождения из города Топки и мужчина 1953 года рождения из Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 54 747 случаев коронавируса: 1 410 человек получают медицинскую помощь, 52 113 выздоровели, 1 224 скончались.


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