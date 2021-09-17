Территория возможностей: Север снова стал привлекателен для вахтовиков

По мнению экспертов, на рынке труда наступило время рабочих. О том, какие возможности открывает для них Якутия, рассказала директор по персоналу АО «РНГ» Оксана Гробовец.

В интервью РБК+ специалист отметила, что дефицит кадров сегодня ощущается во всех отраслях экономики. Связано это прежде всего с демографической ямой, вызванной низкой рождаемостью в 1990-е. На рынок труда выходит вдвое меньше молодых специалистов, чем лет десять назад. Серьезные корректировки внесла и пандемия, еще сильнее развернув рынок в сторону работников.

«Россию в массовом порядке покинули иностранные рабочие, что привело к росту востребованности местных кадров. Кроме того, затраты работодателей на персонал возросли из-за ограничений и дополнительных требований к организации трудового процесса, вызванных пандемией COVID-19. При этом в стране запускаются и развиваются масштабные промышленные проекты, которым необходимо много работников. В частности, так происходит в российском регионе с самым суровым климатом — Республике Саха (Якутия)», - рассказала Оксана Гробовец.

Якутия всемирно известна своей добычей алмазов, но в республике также разведано большое количество нефтяных и газовых месторождений. А прошлом году впервые за всю историю большую часть средств в бюджет региона принесли нефть и газ, обогнав по этому показателю алмазы. По прогнозам, Якутию ждет мощное наращивание добычи углеводородов. И проект АО «РНГ» - один из тех, которые формируют новый ТЭК республики.

Для справки: Нефтегазовое предприятие АО «РНГ» базируется и ведет добычу в городе Мирный. В августе 2019 года компания запустила месторождение в промышленную эксплуатацию. Объем начальных извлекаемых запасов нефти составляет 32,2 млн т. Извлекаемые запасы газа — 12,5 млрд куб. м. В 2020 году наша компания включена в список системообразующих предприятий топливно-энергетического комплекса, составленный Минэнерго. По итогам первого полугодия 2021 года компания перечислила налогов и обязательных платежей, а также выплат в пользу госкомпаний порядка 8 млрд руб., что в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

«Развитие нефтяного промысла Якутии невозможно без главного составляющего — человеческих ресурсов. И перед нами стоит задача создать новую привлекательность Севера для работников», - подчеркнула Гробовец.

Так, правительство Якутии реализует программу «Местные кадры — в промышленность», участниками которой АО «РНГ» является с 2019 года. В частности, предприятие взаимодействует с региональными вузами, которые обучают студентов профессиям, связанным с нефтегазодобычей.

«Местные кадры составляют около 10% от персонала нашей компании, и кардинально увеличить эту долю сегодня невозможно. Дело в том, что в Якутии низкая плотность населения, мало подготовленного персонала для нефтедобычи — пока еще нетрадиционной отрасли для региона. Здесь нужно учитывать и национальные традиции: в определенные периоды охота, рыбалка и сбор дикоросов становятся приоритетными занятиями для многих жителей республики, в то время как работа нефтегазового предприятия не предполагает сезонных снижений активности. Именно поэтому основная часть работников предприятия — вахтовики. Речь не только о представителях нефтяных профессий, очень востребованы также водители большегрузных автомобилей, машинисты различной спецтехники и рабочие строительных специальностей. Это обусловлено необходимостью развития инфраструктуры: обустройства скважин и кустовых площадок, систем закачки и трубопроводов, строительства дорог, мостов и других объектов», - пояснила директор по персоналу АО «РНГ».

А привлечь в Якутию работников из центральных и средних регионов России планируется не только деньгами, но и условиями труда. По словам Гробовец, работодатель на Севере уже готов к достаточно высокому уровню зарплат. Вернулось время, когда вахтовик может быть уверен, что из северной поездки он вернется с накоплениями. А вот жить и трудиться в некомфортных условиях, как некогда первопроходцы сибирских нефтяных и газовых месторождений, рабочие уже не готовы.

«Вахтовый персонал размещается в благоустроенном общежитии по два-четыре человека в комнате, либо в отдельных вагон-домах. Помимо этого на базе стоит водоочистительная станция, обеспечивающая людей качественной водой. На опорной базе промысла предприятия есть столовая и собственная хлебопекарня: рабочие ежедневно получают бесплатное трехразовое питание. Компания делает закупки у тех производителей, чье качество продуктов контролируется федеральной системой «Меркурий». Для поддержания здоровья и хорошей физической формы в вахтовом городке есть спортзал с тренажерами, а также прачечная и баня. Налажена система телемедицины и взаимодействие с лечебными учреждениями, приняты все антивирусные меры», - отмечает представитель одного из крупнейших нефтегазовых предприятий.

Также стоит отметить ряд преимуществ, которые имеются для работников у молодого предприятия, каким является РНГ.

«В соответствии с планом развития месторождения у нас постоянно вводятся в эксплуатацию новые объекты, что открывает для специалистов возможности карьерного роста, причем зачастую даже не через одну ступень. Рабочие, в свою очередь, получают опыт работы на современном оборудовании в отрасли, так как предприятие изначально запускалось с высочайшим уровнем технического обеспечения и автоматизации процессов», - подытоживает директор по персоналу АО «РНГ».

Кроме того, специалистам также предоставляется полноценный соцпакет: премии, оплачиваемые медицинские осмотры, добровольное страхование, выплата единовременной материальной помощи в тяжелых ситуациях, организация перелетов чартерными рейсами и многое другое.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что Север вновь стал привлекательным для вахтовиков.

Источник: plus.rbc.ru