Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 18 сентября в Кемеровской области ещё у 165 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 32, Новокузнецк — 31, Междуреченск — 18, Белово — 15, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — 10, Киселевск — 7, Калтан — 6, Мыски — 6, Осинники — 6, Юрга — 5, Гурьевский МО — 4, Тайга — 2, Ижморский МО — 2, Таштагольский МР — 2, Яшкинский МО — 2, Краснобродский — 1, Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это мужчина 1953 года рождения из Кемеровского района, женщина 1957 года рождения из Кемерова, мужчина 1954 года рождения из Промышленновского округа, мужчина 1966 года рождения из Новокузнецка, а также две женщины 1955 года рождения из Киселёвска и Яйского округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 54 912 случаев коронавируса: 1 396 человек получают медицинскую помощь, 52 286 выздоровели, 1 230 скончались.