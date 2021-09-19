В Кузбассе 150 человек искали пропавшую 15-летнюю школьницу

Ребёнок пропадает не первый раз.

В Чебулинском районе 150 человек искали без вести пропавшую 15-летнюю школьницу. 17 сентября около 14:30 девушка ушла из социального учреждения и пропала.

В поисках принимали участие полицейские, спасатели МЧС, следователи Следственного комитета, сотрудники Росгвардии, волонтёры и местные жители. Для усиления поисковой группы на место прибыли сотрудники и руководители профильных подразделений областного полицейского Главка.

Для поисков школьницы в лесу применялись болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы, с воздуха территорию просматривали при помощи вертолёта Росгвардии и квадрокоптера.

«Мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей продолжались даже с наступлением темноты. В результате принятых мер школьница была найдена увязшей в болоте в плохопроходимой местности примерно в двух километрах от населённого пункта. Её обнаружила совместная группа сотрудников органов внутренних дел и волонтёров. Девочка жива, сейчас её осматривают медики», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ребёнок пропадает не первый раз. Судя по архиву поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс», впервые девочка ушла в неизвестном направлении в 2014 году, когда ей было 8 лет. С тех пор её периодически объявляли в розыск. В октябре 2020 года около 700 человек её искали в лесу, где она была найдена только на третьи сутки.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.