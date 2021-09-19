Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 сентября

Скончались пять человек.

На утро 19 сентября в Кемеровской области ещё у 168 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 26, Кемерово — 21, Междуреченск — 15, Прокопьевск — 14, Юрга — 11, Белово — 10, Мыски — 9, Анжеро-Судженск — 7, Гурьевский МО — 7, Яйский МО — 7, Калтан — 6, Осинники — 6, Киселёвск — 5, Краснобродский — 5, Ленинск-Кузнецкий — 5, Новокузнецкий МР — 4, Кемеровский МО — 3, Тайга — 2, Юргинский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Таштагольский МР — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1956 года рождения из Новокузнецка, двое мужчин 1958 года рождения и 1969 года рождения из Кемерова, мужчина 1956 года рождения из Анжеро-Судженска и мужчина 1955 года рождения из Прокопьевска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 55 080 случаев коронавируса: 1 388 человек получают медицинскую помощь, 52 457 выздоровели, 1 235 скончались.