Столицу Кузбасса атаковали божьи коровки

Кемеровчане пожаловались на сезонное нашествие насекомых.

В соцсетях появилось фото и видео, на которых видны скопления божьих коровок. Жители Кемерова сообщили, что насекомые оккупировали окна и стены домов.

Напомним, на подобное явление горожане жаловались и ранее, однако на этот раз, по их словам, насекомых намного больше.

Как отметили специалисты, такое нашествие фиксируется ежегодно с наступлением тёплых осенних дней, так как именно в это время начинается лёт божьих коровок. Для людей насекомые не представляют опасности.