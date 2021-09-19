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Столицу Кузбасса атаковали божьи коровки

19 сентября 2021 в 18:14

Кемеровчане пожаловались на сезонное нашествие насекомых.

В соцсетях появилось фото и видео, на которых видны скопления божьих коровок. Жители Кемерова сообщили, что насекомые оккупировали окна и стены домов.

Напомним, на подобное явление горожане жаловались и ранее, однако на этот раз, по их словам, насекомых намного больше.

Как отметили специалисты, такое нашествие фиксируется ежегодно с наступлением тёплых осенних дней, так как именно в это время начинается лёт божьих коровок. Для людей насекомые не представляют опасности.


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