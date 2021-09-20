Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 20 сентября в Кемеровской области ещё у 163 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 18, Прокопьевск — 15, Междуреченск — 14, Юрга — 10, Анжеро-Судженск — 9, Белово — 9, Осинники — 8, Яйский округ — 7, Киселёвск — 6, Мыски — 6, Гурьевский округ — 6, Краснобродский — 5, Калтан — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Беловский округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Юргинский округ — 3, Тайга — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Таштагольский район — 2, Полысаево — 1, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1959 года рождения из Прокопьевска, женщина 1957 года рождения из Междуреченска, женщина 1963 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1955 года рождения из Юрги, мужчина 1958 года рождения из Анжеро-Судженска и женщина 1951 года рождения из Юрги. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 55 243 случая коронавируса: 1 373 человека получают медицинскую помощь, 52 629 выздоровели, 1 241 скончался.