В Росстате назвали средний возраст жителей Кемерова и Новокузнецка

По оценкам экспертов, данный показатель практически во всех регионах год за годом продолжает расти.

Новосибирскстат сравнил средний возраст жителей разных городов Сибирского федерального округа, используя данные 2020 года.

«Данный показатель практически во всех регионах год за годом продолжает расти», - отметили эксперты.

Так, средний возраст жителя России в 2020 году составлял 40,4 года (рост на 0,2 года). В СФО средний возраст его жителей составляет 39,3 года.

В Кузбассе показатели выше средних по Сибири — средний возраст жителей региона составляет 40,2 года. А вот жители двух областных столиц чуть моложе: средний возраст кемеровчан — 39,7 года, новокузнечан — 39,9 года.

При этом самый низкий средний возраст в Сибири у жителей Тывы — 30 лет. Данную «молодость» эксперты объясняют высоким уровнем рождаемости в регионе.