Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 сентября

Скончались пять человек.

На утро 21 сентября в Кемеровской области ещё у 159 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 25, Междуреченск — 17, Прокопьевск — 13, Белово — 10, Мыски — 8, Осинники — 8, Анжеро-Судженск — 7, Киселёвск — 7, Калтан — 5, Юрга — 5, Гурьевский округ — 3, Новокузнецкий район — 3, Тайга — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Таштагольский район — 2, Яшкинский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий — 1, Ижморский округ — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Чебулинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это скончались трое мужчин 1942, 1952 и 1940 годов рождения. Первые двое мужчин проживали в Кемерове, третий — в Новокузнецке. Также умерли две женщины 1950 и 1963 годов рождения, которые являлись жительницами Киселёвска и Анжеро-Судженска. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также были выявлены другие осложнения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 55 402 случая коронавируса: 1 352 человека получают медицинскую помощь, 52 804 выздоровели, 1 246 скончались.