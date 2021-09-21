В Кемерове выставили на продажу ТЦ «Лапландия»

При этом торговый центр все еще закрыт.

Торговый центр «Лапландия», который находится на Октябрьском проспекте в Кемерове, выставили на продажу. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Согласно данным Portal DA (официальный сервис от Сбербанка, предназначенный для покупки и продажи залогов и непрофильных активов), «Лапландия» вошла в состав лота из 14 ТРЦ «Сибирский городок», которые находятся в Красноярском крае и Кемеровской области. Стоимость всех объектов в сумме составляет 8,2 млрд рублей.

«ТРЦ Сибирский городок — сеть семейных торговых центров районного и окружного формата в Красноярском крае и Кемеровской области с общей GLA 168 тыс. кв. м. Состав арендаторов представлен супермаркетами, небольшим набором якорных арендаторов и торговой галереей с магазинами ценовых категорий «ниже среднего» и «эконом»», — приводит портал описание лота.

Напомним, в июне 2021 года суд принял решение временно закрыть «Лапландию». Впоследствии стало известно, что в здании ТЦ выявили нарушения. В начале сентября суд принял новое решение по делу о закрытии этого ТЦ.