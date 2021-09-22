Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 сентября

Скончались шесть человек.

На утро 22 сентября в Кемеровской области ещё у 162 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 31, Кемерово — 27, Междуреченск — 18, Белово — 15, Прокопьевск — 12, Осинники — 9, Анжеро-Судженск — 8, Киселёвск — 7, Новокузнецкий район — 5, Юрга — 4, Калтан — 3, Ленинск-Кузнецкий — 3, Мыски — 3, Кемеровский округ — 3, Таштагольский район — 3, Гурьевский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Берёзовский — 1, Тайга — 1, Ижморский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщины 1945 года рождения и 1960 года рождения из Кемерова, мужчина 1948 года рождения из Белова, женщина 1960 года рождения из Новокузнецкого района, мужчина 1953 года рождения из Мысков и женщина 1936 года рождения из Анжеро-Судженска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 55 564 случая коронавируса: 1 338 человек получают медицинскую помощь, 52 974 выздоровели, 1 252 скончались.